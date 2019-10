Une nouvelle gueule pour le Chevrolet Colorado ZR2

Article par Frédéric Mercier

La version ZR2 du Chevrolet Colorado a toujours fait preuve d’un look extravagant, et ce sera encore plus vrai que jamais pour l’année-modèle 2021.

Chevrolet a publié les premières images de ce Colorado axé sur la conduite hors-route et force est d’admettre que les designers ont fait tout un travail.

La calandre adopte des éléments qui rappelle vaguement le Chevrolet Silverado HD avec sa barre transversale placée plus haut qu’auparavant. Le véhicule se démarque également par une nouvelle couleur de carrosserie particulièrement bien adaptée à ce modèle.

Pour le reste, on continue de proposer des amortisseurs Multimac, des plaques protectrices sous le véhicule, deux différentiels à verrouillage électronique, une suspension rehaussée de deux pouces et une carrosserie élargie de 3,5 pouces.

En plus de la variante ZR2, le Colorado demeurera proposé en versions WT, LT et Z71. Les détails quant aux motorisations offertes n’ont pas encore été annoncés, mais on peut s’attendre à ce que le trio de moteur déjà offert sous le capot du Colorado demeure inchangé. Après tout, on parle ici d’un rafraichissement de mi-mandat et non d’un changement générationnel.

Le Chevrolet Colorado 2021 (incluant sa version ZR2) sera mis en vente au courant de l’automne 2020. Parions qu’il y a quelques amateurs de conduite hors-route qui vont trouver le temps long d’ici là!