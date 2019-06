Une nouvelle pizzeria à La Prairie

L’offre de pizzas à La Prairie s’agrandira avec l’ouverture prochaine du restaurant Bacaro Pizzeria sur le boul. Taschereau, dans le bâtiment abritant un Tim Hortons et le restaurant à déjeuner Eggsquis.

Spécialisée dans les pizzas cuites au four à bois, l’entreprise a publié un avis dans Le Reflet le 12 juin pour signifier son intention à la Régie des alcools, des courses et des jeux d’ouvrir «un restaurant et un bar localisé sur une terrasse». Sur son site web, Bacaro, qui compte sept adresses au Québec, indique que de nouvelles succursales accueilleront leurs clients «bientôt» à La Prairie, Charlemagne, Sainte-Dorothée et Saint-Léonard.

Les pizzerias ont la cote dans la région. Le Journal annonçait récemment l’ouverture d’un Pizza Hut à Delson.