Une partie de la route 209 fermée à Saint-Constant pour des travaux

Des travaux de construction de ponceau forcent la fermeture d’une partie de la route 209 à Saint-Constant pendant quatre jours.

La route est obstruée les 20, 21 25 et 26 juin, de 8h30 à 16h, entre la montée Fyfe et l’intersection des rues Saint-Pierre Nord et Saint-Pierre Sud. Des signaleurs sont présents aux extrémités afin d’assurer la circulation locale et le passage d’autobus scolaires. Les chemins de détour sont balisés à l’aide de panneaux de signalisation.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces travaux pourraient être reportés ou prolongés.

(Source: Ministère des Transports du Québec)