Une personne perd la vie dans l’incendie d’un semi-détaché à Sainte-Catherine

L’incendie qui a ravagé un semi-détaché de la rue Guérin et qui en a endommagé un autre dans la soirée du dimanche 21 février a fait une victime, confirme la Régie d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine.

Les pompiers ont découvert le corps enseveli sous les décombres au sous-sol, informe Claude Brosseau, directeur du service d’incendie. L’autre occupant des lieux était à l’extérieur du bâtiment à leur arrivée.

«Cette personne avait inhalé beaucoup de fumée, ce qui l’empêchait de s’exprimer. Elle a été immédiatement transportée à l’hôpital où elle s’y trouve encore», précise M. Brosseau au lendemain de l’incendie.

Le directeur précise que le temps de réponse de son équipe a été très rapide, mais que «les flammes étaient déjà apparentes et très agressives» lorsqu’ils sont débarqués sur les lieux.

Le Service de prévention des Berges du Roussillon et la Régie intermunicipale de police Roussillon enquêtent en ce lundi matin, afin de déterminer la cause de l’incendie et «la raison pour laquelle les flammes étaient si violentes».

Les dommages se sont étendus au semi-détaché adjacent. Ses occupants n’ont pas été blessés, mais le bâtiment est une perte totale, précise M. Brosseau.