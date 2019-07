Une personne prend le large après une sortie de route

Les policiers de la Sûreté du Québec, aidés de leurs collègues du Roussillon, étaient à la recherche d’une personne au volant d’un véhicule abandonné après une sortie de route sur la 30 Ouest à Saint-Constant, entre 4h30 et 5h30, le 17 juillet.

«L’événement s’est produit au kilomètre 48,5. Nous avons effectué des recherches dans le secteur de Saint-Régis Nord et Sud, et des rangs Saint-Christophe et Saint-Simon. Celles-ci ne nous ont pas permis de retracer l’individu en question», a expliqué Karine Bergeron, responsable des relations médiatiques à la Régie intermunicipale de police Roussillon.

Le photographe du Reflet a pu constater sur place que la SQ a fait appel au service d’un maître- chien dans le cadre de l’enquête.