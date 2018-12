Une place publique de 4 M $ au cœur du Square Candiac

La Ville de Candiac investira 4 M$ dans l’aménagement d’une place publique de 22 700 mètres carré, l’équivalent de trois terrains de soccer, au cœur du nouveau quartier résidentiel Square Candiac. L’espace vert deviendra un milieu de vie pour les résidents du secteur, espère l’administration, qui présentera aux citoyens concernés le plan final du projet, le mardi 11 décembre, à 19h, à l’hôtel de ville. «Le parc sera en quelque sorte la cour arrière des résidents, qui n’en ont pas étant donné ce sont des condos et des maisons de ville qui sont construits dans ce secteur», rappelle l’urbaniste Caroline St-Denis. Selon les plans présentés au Reflet en matinée, la place est divisée en trois sections qui formeront une croix. Cette dernière sera traversée d’une diagonale reliant le stationnement incitatif Montcalm à la future rue d’Émeraude. Suivant les recommandations des citoyens à la suite d’un atelier de consultation tenu en octobre, la Ville a prévu d’installer un marché public à l’entrée du parc, à proximité du stationnement incitatif. Une fontaine, des potagers collectifs, des appareils d’entraînement, des aires de jeux multigénérationnels et un bâtiment de services avec toilettes seront également aménagés sur ce vaste terrain. La Ville soulignera aussi l’ancienne vocation de l’endroit, qui accueillait autrefois l’usine de verre Consumers Glass. «Il y a aura un musée à ciel ouvert, dont la forme n’a pas été encore déterminée, qui sera aménagé, ainsi que des pots à fleurs en forme de pot Mason, indique Mme St-Denis. Il y aura aussi des rappels de verre dans l’architecture des éléments qui seront installés.» Une borne-fontaine et une porte de fonte de l’usine ont été récupérées et seront ajoutées au décor. Le Service d’urbanisme de la Ville veut faire du projet Square Candiac un exemple en matière de développement durable. En ce sens, du mobilier urbain et des aménagements novateurs seront placés dans différentes sections du parc, dont des arbres solaires pour des prises rechargeables et des jardins de pluie pour récupérer l’eau. La Ville aménagera le parc par phases, puisqu’elle est tributaire des constructions dans le secteur, indique Mme St-Denis. La première pelletée de terre des travaux est prévue au printemps. Emprunt Le conseil a adopté un règlement d’emprunt de 4,2 M$ le 3 décembre pour financer les travaux. Le remboursement de cette somme sera fait via une taxe spéciale selon laquelle les résidents du secteur payeront 80% du montant et le reste des citoyens de la Ville, 20%. Les citoyens qui souhaitent un référendum sur la question pourront signer le registre prévu le 14 janvier à l’hôtel de ville. Installations prévues dans le parc -Une fontaine; -Des potagers collectifs; -Des appareils d’entraînement; -Des aires de jeux multigénérationnels; -Un bâtiment de services avec toilettes; -Bureaux extérieurs avec prises rechargeables; -Tables à pique-nique.