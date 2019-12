Une planteuse dangereuse a causé le décès d’un travailleur agricole

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pointe du doigt la dangerosité d’une planteuse à céleri pour expliquer le décès d’un travailleur agricole survenu le 10 juillet, à Saint-Isidore.

Il s’agit d’une des conclusions de la CNESST dans son rapport d’enquête publié le 17 décembre. D’après l’organisme chargé de faire la lumière sur l’accident de travail, Esteban Sosa Robles, chef d’équipe pour l’entreprise Guinois & frères, a perdu la vie après avoir été écrasé par une roue de la planteuse.

«La position des commandes a obligé le travailleur à se placer dans une zone dangereuse pour opérer la planteuse automotrice artisanale. Aussi, la conception de la planteuse a exposé le travailleur au danger d’écrasement», soulève la CNESST.

À la suite de l’accident, la Commission a interdit à l’employeur d’utiliser l’équipement.

«L’entreprise ayant participé à la modification du tracteur et à la fabrication de la machine en cause dans l’accident a été rencontrée. Les représentants consultés confirment qu’aucune autre machine n’a été modifiée et ne le sera sans une attestation du fabricant ou d’un ingénieur», ajoute la Commission.

Cette dernière rappelle que toute conception ou fabrication de machines agricoles doit respecter la réglementation en vigueur, de même que les normes applicables.

«De plus, l’employeur doit s’assurer que l’utilisation et l’entretien de l’équipement, quel qu’il soit, doivent être faits selon les règles de l’art et en concordance avec les directives des fabricants», poursuit la Commission.

Amende

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête à l’Union des productions agricoles et à l’Association des producteurs maraîchers, notamment. Elle a également délivré un constat d’infraction à l’entreprise Guinois & frères, dont le montant n’a pas été précisé. Ce dernier peut varier de 17 179$ à 68 721$.

Chronologie de l’événement

Le jour de l’accident, M. Sosa Robles et son équipe s’affairent à la plantation de céleris à l’aide d’une planteuse automotrice artisanale. Un peu avant 14 h, alors qu’une section est complétée et que la planteuse arrive en bout de champ, les travailleurs descendent de la machine afin de se réapprovisionner en plants de céleri.

Au même moment, afin de poursuivre la plantation, M. Sosa Robles et un travailleur entament la manœuvre de virage à 180 degrés de la planteuse artisanale. Celle-ci avance en tournant lorsque M. Sosa Robles se retrouve au sol et que la roue droite l’écrase.

Un des travailleurs constate la situation et alerte ses collègues. Les services d’urgences sont appelés sur les lieux de l’accident, où le décès est constaté.

(Source : CNESST)