Une plaque de glace fracasse leur pare-brise

Un chauffeur de camion et son collègue ont eu la frousse de leur vie lorsqu’une plaque de glace s’est détachée du toit d’un véhicule avant de faire éclater leur pare-brise qui a éclaté. L’événement est survenu à la jonction de la route 132 et de l’autoroute 30 à Candiac, le 22 janvier, vers 10h45.

Samuel Renaud, employé chez enseignes Reno à Saint-Mathieu, se souvient avoir eu l’impression que le toit entier du véhicule devant lui s’était détaché.

«J’ai seulement eu le temps de mettre mes mains devant mon visage pour le protéger et une immense plaque de glace a frappé le pare-brise», raconte-t-il.

Le véhicule ne s’est pas immobilisé, mais le passager du camion endommagé a tenté de prendre une photo de la plaque du Dodge Caravan gris foncé devant lui.

«Avec le verglas de la semaine dernière et le redoux que nous avons eu, on a vu des plaques de glace voler sur la route toute la journée», explique M. Renaud.

Il ajoute qu’il juge important de prendre le temps de déneiger et déglacer sa voiture pour éviter des incidents comme celui-ci. Le chauffeur a d’ailleurs lancé un appel à tous sur la page Facebook «Spotted: Laprairie / Candiac / Delson / Ste-Catherine / StConstant» afin de retrouver le Dodge Caravan.

«On a l’intention de contacter la police avec ça», laisse savoir l’homme.

Loi

Selon la Régie intermunicipale de police Roussillon, «il est interdit de circuler avec un véhicule couvert de neige, de glace ou tout autre matière pouvant s’en détacher et susceptible de présenter un danger pour les usagers de la route. L’amende prévue est de 60$ à 100$ plus les frais».

François Michaud, agent aux relations médiatiques, indique également qu’un agent de la paix peut remettre à un conducteur une amende de 100$ à 200$ plus les frais et exiger le nettoyage ou le dégagement des vitres et du pare-brise lorsqu’une matière nuit à sa visibilité.