Une première : la SAAQ veut sensibiliser sur la distraction au volant

Sur la base que près d’un conducteur sur 10 est distrait de sa conduite lors d’un déplacement et que distraite, une personne pourrait ne pas voir jusqu’à 50 % de l’information présente dans son environnement, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) aborde la question pour la première fois via une nouvelle campagne publicitaire.

«La conduite automobile est souvent effectuée comme un automatisme. Il s’agit pourtant d’une tâche complexe qui nécessite toute l’attention des conducteurs. Lorsque notre tête est ailleurs, il est impossible de réagir aussi vite à une situation imprévue. La Société innove donc avec cette nouvelle campagne qui aborde pour la première fois la distraction cognitive», explique Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la SAAQ.

Elle mentionne que chaque année, en moyenne, de 2015 à 2019, la distraction a causé 130 décès (37 %), 600 blessés graves (41 %) et 18 400 blessés légers (53 %).

Par ailleurs, la vitesse étant toujours l’une des principales sources d’accidents au Québec, la campagne de prévention «Ralentir prévient le pire» rappellera que le montant des amendes pour les excès de vitesse commis dans les zones scolaires, en période scolaire, est doublé depuis le 1er août 2019.

«La rentrée scolaire signifie plus d’activités à proximité des zones scolaires; un plus grand nombre de conducteurs, de piétons, de cyclistes circulant dans le même périmètre nécessite une plus grande vigilance de la part de tous les usagers, mais en particulier de la part des conducteurs. Il est donc important de rappeler à l’ensemble des conducteurs que la prudence est toujours de mise, qu’il faut respecter les limites de vitesse et qu’il est important de garder toute son attention sur la route», souligne François Bonnardel, ministre des Transports.

Notons que chaque année, en moyenne, de 2015 à 2019, la vitesse a causé 110 décès (32 %), 405 blessés graves (28 %) et 6 300 blessés légers (18 %).