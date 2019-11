Une première MINI Cooper 100% électrique débarque au Québec et on connaît enfin son prix

Article par Germain Goyer

Après avoir été dévoilée en primeur mondiale en juillet dernier à l’usine de Cowley, voilà que la MINI Cooper SE 3 portes 2020 débarque finalement au Québec.

Il s’agit de la toute première voiture 100% électrique produite par cette branche de BMW.

On a pu l’observer alors qu’elle était de passage à la concession MINI de Laval.

Comparativement à la MINI Cooper à essence, ce nouveau modèle est 18 millimètres plus haut. Le tout s’explique par la disposition des batteries dans le plancher. Ces batteries de 32 kWh lui confèrent d’ailleurs un centre de gravité plus bas, dit-on chez le constructeur.

Pour ce qui est de la puissance et du couple, ils s’élèvent respectivement à 184 chevaux et 191 livres-pied. Un chrono de 7,3 secondes est enregistré pour atteindre les 100 km/h depuis l’arrêt.

De quoi a-t-elle l’air?

Sur le plan esthétique, la MINI Cooper SE propose une silhouette se rapprochant de celle des versions à trois portes dotées de la motorisation à essence. Les origines britanniques de la MINI n’ont pas été oubliées. En effet, ses concepteurs ont repris le motif du drapeau dans le dessin des feux. On note aussi qu’il n’y a aucune entrée d’air dans la calandre avant et que le pare-chocs arrière a été remodelé puisqu’il y n’y a aucune sortie d’échappement nécessaire comme c’est le cas pour une automobile à essence.

Une fois la portière du conducteur ouverte, on note la présence de quelques accents jaunes notamment sur le bouton de démarrage, le levier de vitesse et sur les surpiqûres des tapis.

On remarque aussi qu’il s’agit du premier modèle de la gamme à être équipé du tableau de bord complètement numérique.

L’autonomie?

Pour le moment, on ne connaît que l’autonomie calculée selon les normes européennes (standard WLTP), soit 230 kilomètres. Chez MINI Canada, on estime qu’il faudrait retrancher entre 15 et 20% pour notre marché. Les cotes nord-américaines devraient être dévoilées au courant des deux prochaines semaines.

Le temps de recharge est de plus de 20 heures sur une prise de niveau 1. Il passe à 8 heures lorsque la voiture est branchée dans une prise de 240 V. Ce temps est coupé de moitié si on opte pour la boîte de chargement dont le prix devrait osciller autour de 2000 $. Avec une borne de niveau 3, il suffit de 35 minutes pour atteindre 80%.

À quel prix?

La MINI Cooper SE 2020 est offerte à partir de 39 990 $ pour la version Classic. Pour les versions Premier et Premier Plus, il faudra respectivement débourser 44 990 $ et 47 990 $. Ces montants ne tiennent pas compte des subventions fédérales et provinciales qui totalisent 13 000 $.

Une édition spéciale pour le lancement

Histoire de souligner l’arrivée de cette nouvelle déclinaison de la MINI au pays, une édition spéciale a été créée. Les 100 premières unités se distingueront en portant un écusson spécial sur les ailes avant et une inscription sur le seuil des portières. Les consommateurs pourront opter pour l’un ou l’autre des niveaux de finition cités ci-haut.

Les premières livraisons sont prévues pour le 7 mars prochain.

En janvier prochain, les visiteurs du Salon International de l’Auto de Montréal pourront la voir de près au kiosque de MINI.

En vidéo : on vous présente la MINI Cooper SE