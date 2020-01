Une première station lave-glace à Saint-Constant

Les citoyens de Saint-Constant peuvent désormais faire le plein de lave-glace à la station libre-service située sur la 1re avenue, juste à l’arrière de l’hôtel de ville.

La station lave-glace, une initiative québécoise, simplifie le remplissage pour les automobilistes tout en ayant un impact sur l’environnement, en éliminant à la source la gestion des bidons de plastique, et sur la santé financière des organismes accrédités de la Ville.

Le principe est très simple; tout comme une pompe à essence, le consommateur place le pistolet dans l’embouchure du réservoir de lave-glace et appuie sur la poignée afin de déverser la quantité désirée. En plus de permettre aux utilisateurs de réduire leur empreinte écologique, la station offre de payer au millilitre directement à la pompe et de réduire les pertes lors du remplissage. Les paiements par carte (crédit, débit, PayPass et Apple Pay) sont acceptés. Il en coûte actuellement 0,89 $ le litre.

«Bien que ce prix pourrait varier, il restera toujours en deçà du prix du marché. De plus, tous les profits amassés par la vente de lave-glace iront à des organismes communautaires d’ici», a indiqué le maire Jean-Claude Boyer par voie de communiqué.

Si la réponse des citoyens est bonne, la Ville prévoit acquérir d’autres stations pour ses futurs pôles de développement.



(Source: Ville de Saint-Constant)