Une programmation spéciale pour les 10 ans des Soirées Victoire

C’est le 6 avril, à compter de 19h, que se déroulera la 10e édition de la Soirée Victoire au Complexe Roméo-V.-Patenaude à Candiac. Pour l’occasion, une programmation spéciale sera proposée aux 500 convives qui prendront part à cette activité de financement destinée à la Fondation du cancer du sein du Québec.

Le duo Team White, qui a été le grand gagnant de l’émission de télévision Révolution à TVA, fera une prestation pour l’occasion. Son passage s’ajoute au traditionnel groupe musical et/ou musicien invité chaque année. Pour cette édition, c’est la formation Alter Ego qui sera présente. Celle-ci proposera une revue musicale des années 1970, 1980 et 1990 où défileront sous forme de medleys les plus grands succès des répertoires pop, rock et disco.

Le public sera invité à écrire un mot concernant sa victoire personnelle. Ils pourront le coller sur une banderole. De plus, des photos des Soirées Victoire des dernières années seront projetées de manière continue durant cette activité. Celle-ci sera animée par Annie Pelletier, Richard Turcotte et José Gaudet.

À cette programmation s’ajoutera le tirage d’un voyage, la tenue d’un encan silencieux et l’attribution de cadeaux à l’ensemble des participants.

«Dix est un chiffre un peu magique. Les années ont passé très vite. La soirée sera pleine d’énergie, de bonheur et de plaisir», a déclaré Danielle Simard, fondatrice et organisatrice des Événements Victoire.

Fierté

Danielle Simard est fière du succès des Soirées Victoire. Un engouement qu’elle attribue à l’engagement du milieu face au cancer du sein.

«Notre victoire à nous, c’est d’avoir pu compter sur l’engagement inestimable de tout le monde, du pouvoir d’une communauté. Pour moi, c’était important de tenir ces soirées sur la Rive-Sud et non à Montréal. Avec l’aide de tout le monde et de tous les gens d’ici, on a réussi à faire quelque chose d’extraordinaire et j’en suis reconnaissante», souligne-t-elle.

C’est ce soutien des gens, des commanditaires et autres partenaires qui ont permis au fil des années, d’amasser 1 M$ pour la recherche destinée au cancer du sein.

«On connaît tous quelqu’un qui a un cancer du sein, mentionne Mme Simard. J’en ai eu un. J’ai deux filles et mon but, c’est de soutenir la recherche afin qu’elles ne vivent pas la même chose que j’ai vécue».

Le coût du billet est de 120$ et la totalité des profits est remise à la Fondation du cancer du sein du Québec. Les billets en vente au Metro Plus Candiac. Information: www.evenementsvictoire.org.