Une pub jugée trop osée pour Facebook

Le producteur du spectacle Le Cabaret Burlesque, présenté le 28 mars au Pavillon Wilson de Coteau-du-Lac, s’est vu refuser la publication d’une publicité sur Facebook, qui jugeait sa photo trop osée.

Yvon Claude, des Productions Divo, a tenté à cinq reprises, dit-il, de placer sa publicité sur le réseau et a essuyé un refus à chaque fois.

«Facebook considère que notre photo suggère de la nudité, ce qui va à l’encontre de ses règlements. Pourtant cette photo se veut plutôt sobre. Visiblement, ils ne savent pas c’est quoi un spectacle burlesque», déplore le producteur, qui est aussi à l’origine du Festival Art et Musique de Rivière-Beaudette.

Celui-ci prévoit deux présentations de ce spectacle, le jeudi 28 mars et le vendredi 26 avril, au Pavillon Wilson.

«C’est un spectacle de variétés avec un petit côté vintage qui comprendra plusieurs numéros divers, avec de la danse, un magicien, un ventriloque, de même que des numéros d’effeuilleuse typiques des soirées burlesques et qui en font un spectacle réservé aux personnes de 18 ans et plus», ajoute-t-il.

Les Productions Divo présentent également le Drag Show en résidence au Pavillon Wilson, les samedis 30 mars, 4 mai et 13 juin, et qui font toujours salle comble, selon Yvon Claude.