Une randonnée à vélo familiale à Saint-Constant

Les cyclistes de tous les niveaux sont invités à rouler en compagnie du maire de Saint-Constant Jean-Claude Boyer à l’occasion de son 3e Tour annuel, le samedi 19 septembre.

Un circuit de 26 km s’offre aux plus expérimentés, alors qu’un circuit de 7 km s’adresse aux débutants. L’activité est gratuite et «vise à favoriser les saines habitudes de vie, à célébrer la beauté du territoire et à valoriser le réseau cyclable de Saint-Constant», précise la Ville.

Toutefois, il est obligatoire de s’inscrire en ligne sur le site Web de la Ville à compter du 24 août pour réserver sa plage horaire, «afin de favoriser le respect des consignes de distanciation physique».

Le jour de l’événement, les cyclistes devront se présenter au Pavillon de la biodiversité 20 minutes avant leur départ pour un échauffement. Un goûter leur sera servi au retour.

Plages horaires disponibles

• Expert (moyenne de 28 km/h) : 9 h

• Intermédiaire : 9 h 30

• Débutant : 10 h

• Familial : 10 h 30