Une rare Mini sans portière vendue plus de 300 000 $

Article par Germain Goyer

Sur le site d’enchères Bring a Trailer s’est vendue une Austin Mini 1962 dépourvue de portières pour la somme de 230 000 $ US.

Converti en dollar canadien, ce montant représente environ 305 000 $.

Non seulement cette voiture est rare, mais son histoire ne pourrait être plus riche et mieux documentée.

En effet, en 1962, une quinzaine d’unités de cette version « Beach Car » ont été produites. Treize d’entre elles étaient munies d’un volant à gauche et elles ont toutes été exportées aux États-Unis afin de faire mousser l’engouement entourant cette sous-compacte anglaise. L’une d’elles s’est retrouvée au Michigan chez Falvey Motor Sales Company qui était un détaillant de véhicules britanniques.

Assemblée le 19 mars 1962, cette Austin Mini est sortie de l’usine sans portières latérales et de pilier B afin de lui conférer une apparence de voiturette de plage. Dans le même ordre d’idée, des sièges recouverts d’osier lui ont été installés. Sa carrosserie est peinte en gris Smoke alors que son toit est découpé en blanc Snowberry.

Le 23 août 1965, le propriétaire de l’entreprise s’en est porté acquéreur. À la mort de ce dernier en 1986, son fils, qui est celui qui l’a récemment mise en vente, en a hérité et l’a entreposée. En 2004, elle est sortie de sa tanière et une révision mécanique lui a été apportée au fil du temps.

Cette rare déclinaison de l’Austin Mini rappelle notamment les Citroën Méhari, Renault 4L Plein Air et Fiat 500 Jolly.

Sous le capot avant loge un bloc à quatre cylindres de 850 centimètres cube qui est marié à une boîte manuelle à quatre rapports.

Sur l’odomètre, on peut lire 3000 milles, soit l’équivalent de 4928 kilomètres.