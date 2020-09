Une réalisatrice de Kahnawake honorée par le TIFF

Tracey Deer, réalisatrice mohawk, a reçu le prix pour le talent émergent du TIFF (Festival du film international de Toronto), pour son plus récent film Beans, inspiré par les événements de la crise d’Oka en 1990 et de sa façon de l’avoir vécue, alors qu’elle avait 12 ans.

Le prix présenté, par Ava Duvernay, «célèbre les femmes novatrices qui s’élèvent dans le milieu du cinéma».

«Tracey Deer raconte qu’en grandissant sur le territoire mohawk, elle n’a jamais vu d’histoires ou de gens de sa communauté à l’écran. Longtemps, cela l’a fait sentir invisible, mais l’a inspiré par la suite à apprendre comment créer des films en étant consciente qu’il s’agit autant d’un plaisir que d’une responsabilité», a souligné Ava Duvernay pour présenter la récipiendaire.

Tracey Deer a reçu son prix par vidéoconférence et a remercié sa communauté, qui l’inspire «tous les jours, grâce à leur résilience et leur force».

La réalisatrice a également rendu hommage à sa mère, Angela Deer.

«Elle me disait constamment que je pouvais accomplir tout ce que je décidais de faire et de ne laisser personne me freiner, a-t-elle partagé avec émotions. Maman, je suis ici grâce à toi, grâce à la confiance en moi que tu as eue.»

Elle a ajouté que tous les enfants autochtones ont besoin d’entendre ce genre de message.

«Leurs rêves sont importants, leur voix est importante et ensemble, nous devons faire de la société un endroit sécuritaire dans lequel ils peuvent s’épanouir», a-t-elle affirmé en leur dédiant son prix.

Tracey Deer est connue pour le documentaire Club Native, qui lui a permis de remporter un prix Gemini, ainsi que pour la série télévisée Mohawk Girls. Beans prendra l’affiche au printemps 2021 et sera ensuite disponible sur la plateforme Crave.