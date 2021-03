Une résidente de Saint-Constant coiffe des joueurs des Canadiens

Shea Weber, Carey Price et Jonathan Drouin sont quelques-uns des clients qui laissent leur chevelure aux bons soins de Christine J. Laroche, coiffeuse au salon St-Laurent Trends par Sonia à Brossard. Sur la chaise de la résidente de Saint-Constant, ils jasent de tout et de rien, raconte celle qui a reçu le gardien de but des Canadiens de Montréal, le 3 mars.

Carey Price est un habitué de la place, fait savoir l’employée du salon depuis quatre ans. Il appelle le jour même de sa coupe pour connaître ses disponibilités. Autrement, une autre coiffeuse s’occupe de lui, «car il fait partie de la famille», souligne Mme Laroche, qui le qualifie de «client chouchou».

«C’est un homme très gentil, à l’écoute, calme, poli et généreux», détaille-t-elle.

Mme Laroche dit le constater lorsqu’il est en présence d’enfants, ébahis de se trouver au même salon que le populaire joueur.

«C est magnifique comme moment, car Carey prend du temps pour leur parler, signer des autographes et se faire photographier avec eux. Jamais il ne dit non à une personne qui souhaite discuter avec lui», relate-t-elle.

«Carey Price m’a mentionné à la blague qu’il aime bien porter le masque. Il passe parfois inaperçu!»- Christine J. Laroche

Plutôt réservé lors de ses premiers rendez-vous, la vedette des Canadiens discute désormais sans gêne avec sa coiffeuse. Mercredi dernier, les deux complices ont ri de sa longue tignasse.

«Ses cheveux étaient tellement longs qu’il pouvait les attacher en queue de cheval! Chaque fois, il nous donne des suggestions, mais il nous laisse faire quand même. Le 3 mars, il m’a dit: je te fais confiance, fais ce que tu veux, souligne-t-elle en faisant remarquer qu’il est néanmoins toujours affublé d’une casquette de toute façon.»

Mme Laroche ne cache pas qu’elle aime «impressionner ses petits clients» en leur révélant qu’elle est la coiffeuse de Carey Price.

«Ils me regardent avec de gros yeux. Dans les semaines qui suivent, j’ai une série de petits garçons qui prennent rendez-vous avec moi», confie-t-elle amusée.

La Constantine s’est fait les dents pendant plus de 10 ans sur des plateaux de tournage, raconte-t-elle. Les comédiens de Randam, Tactik , Subito Texto, O’, Les jeunes loups, Trauma et le Ti-mé show, notamment, ont passé sous son peigne.