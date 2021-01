Une Sainte-Catherinoise fonde un nouveau parti en vue des élections municipales

Il y aura des élections municipales à Sainte-Catherine en 2021, alors que la candidate Carline Louis-Charles annonce avoir fondé le parti Ensemble Sainte-Catherine, dans le but de déloger Jocelyne Bates, élue par acclamation en 2017 et mairesse depuis sept mandats.

Dans un communiqué envoyé le 14 janvier, la résidente de Sainte-Catherine depuis 18 ans affirme vouloir «accorder une place importante à la participation de la population et mettre le citoyen au cœur des décisions».

«Nous voulons donner la parole aux Sainte-Catherinois et Sainte-Catherinoises. Leur permettre d’échanger, de débattre, de s’opposer quelquefois, mais surtout de proposer», affirme la diplômée en leadership organisationnel aux HEC.

«Intégrité, respect et confiance seront le leitmotiv de ce parti qui axera ses actions autour du développement socioculturel et économique», fait savoir la cheffe du parti qui invite à la mobilisation politique «pour faire bouger les choses et prendre son destin en main».

Officiellement, les candidats et partis politiques ont du 24 septembre au 8 octobre pour inscrire leur candidature aux élections. Celles-ci se tiendront le dimanche 7 novembre.

Sur Facebook, Mme Louis-Charles a publié cette vidéo de présentation.