Une seule grille tarifaire des transports en commun : une carte mensuelle 50 % plus cher

Des voix s’élèvent contre la grille tarifaire unique des transports en commun proposée par l’Association régionale de transport métropolitaine (ARTM). Des usagers de la passe mensuelle de la Rive-Sud en verront le prix grimper de 50%, bien que l’organisation ait affirmé que le coût serait «dans la moyenne actuelle».

La passe mensuelle d’exo Le Richelain s’établit actuellement à 116$ pour des trajets de Candiac-Montréal, alors que les usagers d’exo Roussillon (Sainte-Catherine, Delson et Saint-Constant) déboursent un dollar de plus (117$). La passe mensuelle est le titre le plus fréquemment utilisé par la majorité des usagers, selon l’ARTM.

Selon la grille tarifaire unique soumise à une consultation, les usagers d’exo Roussillon (Sainte-Catherine, Saint-Constant et Delson) et Le Richelain (Candiac et La Prairie) devront débourser un total de 176$ pour la passe mensuelle, qui leur permettra aussi d’utiliser les transports en commun de toutes sortes à Montréal. Or, des usagers de la Rive-Sud n’en ont pas besoin; ils nécessitent seulement un transport pour se rendre au Terminus centre-ville. C’est le cas de Sandra Brais, de Sainte-Catherine, qui marche pour se rendre au travail une fois à Montréal.

«Des ajustements seraient les bienvenus. On est passé d’un nombre incalculable de titres à seulement quatre. Ça aurait pu être raisonnable d’en garder six ou sept, afin de tenir compte des particularités générales qui ne sont pas des exceptions», a-t-elle argumenté.

Même son de cloche de la part de Patrycja Brones, qui a écrit au Reflet.

«C’est désolant, a-t-elle dit. Nous sommes deux adultes à prendre le transport en commun. À plus de 350$ par mois, l’auto serait peut-être une option à considérer?»

Plaintes

L’Association pour le transport collectif de la Rive-Sud confirme avoir eu plusieurs plaintes à cet effet, depuis que l’ARTM a annoncé son projet de grille tarifaire unique. L’organisme entend déposer un mémoire lors de la période de consultation, cet automne.

«Il est inéquitable que l’usager qui n’utilise que les autobus du RTL sur la Rive-Sud doive payer 100$, alors qu’à Montréal la carte mensuelle n’est que de 90$», a estimé Jean-Michel Laliberté, porte-parole de l’Association.

Ce, d’autant plus que le nombre et la fréquence du service sont incomparables.

M. Laliberté reproche aussi le fait que les usagers de la Rive-Sud payeront pour ceux du West Island. Ces derniers payeront 51$ de moins, pour un total de 90$, et auront accès au REM, alors que les usagers de la Rive-Sud devront débourser 144$.

«Ce n’est pas à la Rive-Sud de payer pour le West Island.» -Jean-Michel Laliberté, porte-parole de l’Association pour le transport collectif de la Rive-Sud

L’Association pour le transport collectif de la Rive-Sud voudrait aussi que l’ARTM tienne compte des distances à parcourir.

«Un résident de Sainte-Anne-de-Bellevue qui se rend à la Place Ville-Marie paie 90$, alors que le trajet est d’environ 105 km. Inversement, un résident de Longueuil ou de Saint-Lambert parcourt 6 à 7 km, mais paye 144$», a ajouté M. Laliberté.