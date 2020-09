Une seule grille tarifaire proposée aux usagers du transport en commun

Les usagers de la Rive-Sud qui veulent prendre l’autobus, le train de banlieue ou le métro doivent jongler avec 17 grilles tarifaires et plus de 600 titres différents. L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) veut leur simplifier la vie avec l’instauration d’une seule grille tarifaire et d’un maximum d’une centaine de titres pour circuler en transport en commun, tant régulier qu’adapté, dans la grande région de Montréal.

«L’objectif est de simplifier la compréhension pour les usagers, ainsi que les non-usagers qui n’utilisent pas les transports en commun parce que c’est trop complexe», a affirmé Daniel Bergeron, directeur exécutif de la planification des transports et mobilité à l’ARTM, lors d’une conférence de presse virtuelle tenue le 3 septembre.

La situation des innombrables titres de transports dans la couronne sud – la région – s’explique par le passé. Une quinzaine d’organismes étaient autrefois responsables du transport en commun régulier et adapté et chacun avait sa grille de tarifs.

Si le projet de refonte de l’ARTM est adopté, les usagers de la Rive-Sud pourront dès l’été 2021 profiter de la nouvelle grille tarifaire qui s’étendra progressivement à l’ensemble de la région montréalaise jusqu’en décembre 2024. Celle-ci comprendra la moitié moins de zones tarifaires qu’avant, soit un total de quatre. La région se retrouvera dans la troisième. Le prix de la passe mensuelle s’établira en fonction des zones de départ et d’arrivée. Par exemple, un résident de la couronne sud payera 176$ pour sa passe mensuelle, afin de se rendre à Montréal.

À noter que deux grandes familles de titres sont suggérées: des titres «tous modes» qui permettront l’accès aux bus, au métro, au REM, ainsi qu’aux services de transport adapté et des titres «bus partout» à 110$.

«Le grand objectif de ce projet est de faciliter la vie des usagers et de mettre de l’avant une structure tarifaire totalement intégrée, qui permet de se déplacer avec aisance.» – Daniel Bergeron de l’ARTM

Côté coût, le projet prévoit que les usagers ne financeront pas davantage le service, puisque leur contribution demeurera à 30% des coûts d’exploitation, a fait savoir M. Bergeron. Pour la couronne sud, les tarifs autant annuels, mensuels qu’à la pièce seront «dans la moyenne actuelle», a-t-il dit.

Période de consultation

Les usagers sont invités à se prononcer sur le projet de refonte tarifaire de l’ARTM d’ici les deux prochains mois en se rendant sur la plateforme www.repensonslamobilite.quebec. Ils peuvent également se faire entendre par courriel, en assistant à des rencontres d’information en webdiffusion ou en déposant un mémoire à l’occasion des séances prévues à cet effet.