Une sortie de route fait un blessé mineur à Saint-Mathieu

Pour une raison qui demeure inconnue, un véhicule a effectué une sortie de route sur l’autoroute 15 Sud à la hauteur de Saint-Mathieu, peu après après la montée Monette, le vendredi 29 janvier, vers 7h30.

L’automobiliste, dont l’âge et le sexe ne sont pas divulgués par la Sûreté du Québec, a été transporté à l’hôpital pour soigner des blessures mineures, indique le corps policier qui n’a pas davantage de détails, «puisqu’il s’agit un événement mineur», a-t-il répété.

Les services d’urgence ont libéré la route environ une heure plus tard, selon Québec 511. Le site du ministère des Transports précise que deux sorties de route sont aussi survenues dans la même heure sur l’autoroute 15 Sud six kilomètres plus loin, soit dans le secteur de Saint-Jacques-le-Mineur.