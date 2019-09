Une Tesla Model S bat le temps de la Porsche Taycan au Nürburgring

Article par Guillaume Rivard

Réagissant au lancement de la Porsche Taycan 2020 au début du mois, le grand patron de Tesla, Elon Musk, avait promis qu’une Model S irait bientôt faire ses preuves sur le légendaire circuit du Nürburgring et battre sa nouvelle rivale allemande.

Celle-ci, avec un tour de 7:42 minutes, avait établi un record de piste pour une voiture électrique à quatre portes.

Or, Road & Track rapporte aujourd’hui qu’un exemplaire de la berline de Tesla a été chronométré officieusement à 7:23 minutes, soit près de 20 secondes de moins que la Taycan.

Pourquoi officieusement? Parce que l’exploit s’est produit dans une période où plusieurs autres véhicules d’essai circulaient en même temps sur le circuit et que les responsables du Nürburgring interdisent tout chronométrage officiel dans ce genre de circonstances. Sans trafic ni restrictions, son temps aurait sans doute été plus rapide.

Mais avant de crier victoire, les partisans de la marque californienne doivent savoir que la Model S en question a été hautement modifiée pour l’occasion. En fait, elle n’aurait rien à avoir ou presque avec celle qu’on peut acheter en ce moment.

Des sources indiquent que tout l’intérieur de la voiture a été vidé afin de ne conserver que l’essentiel pour le pilote. Les vitres ont d’ailleurs été soigneusement teintées pour qu’on ne puisse rien distinguer.

On sait aussi que les roues étaient plus larges et chaussées de pneus inédits conçus pour la piste (Goodyear Eagle F1 Supersport RS). La suspension était abaissée au maximum et un nouvel aileron arrière optimisait l’aérodynamisme.

De plus, il semblerait que la motorisation employée soit une nouvelle version ultra haute performance qui s’ajoutera à la gamme des Model S et Model X l’an prochain, tandis que les freins seraient des Brembo avec disques en carbone-céramique.

Ensemble, la réduction du poids ainsi que l’augmentation de la puissance et de l’adhérence sont responsables du chrono record de la Tesla Model S. Une gestion thermique efficace de la batterie a également aidé.

Mentionnons en terminant qu’une séance officielle aura lieu mercredi soir pour tous les constructeurs sur place et qu’une autre pourrait se dérouler samedi. Parions que Tesla sera à nouveau de la partie. La bataille entre elle et la Porsche Taycan ne fait que commencer!