Une Toyota-Lamborghini Urus-86 prend vie… mais pourquoi?

Article par Olivier Beaulieu

Une école de mécanique est évidemment un lieu d’apprentissage, mais également un lieu de création. Comme dans toute bonne école, des activités parascolaires sont proposées et visent à appliquer certains acquis dans divers contextes. Mais qui aurait cru qu’une école de mécanique de Nihon au Japon aurait jumelé un Lamborghini Urus à une Toyota 86? Pas nous, en tout cas!

C’est dans le cadre du Salon de l’auto de Tokyo qui débute le 11 janvier 2019 qu’une équipe d’étudiants a créé cette voiture pour le moins unique. On parle ici d’un mariage peu orthodoxe entre un Lamborghini Urus, une super voiture de type VUS de plus de 641 chevaux et une Toyota 86, une petite auto sport de 205 chevaux. Le résultat? Une Toyota Urus de style… camionnette.

Visuellement, la voiture emprunte les lignes de la calandre avant, les bas de caisse et le museau du Lamborghini Urus. Les jantes et les phares avant s’apparentent sans aucun doute à la Toyota. Pour ce qui est de la boîte de chargement à l’arrière, on ne sait trop d’où vient son inspiration.

Nous n’avons aucune information concernant l’habitacle.

En ce qui a trait au moteur qui équipe cette camionnette, si l’on peut l’appeler ainsi, on parle d’une version légèrement modifiée du 2,0 litres qui équipe la 86 et la Subaru BRZ. Il développe 266 chevaux et un couple de 224 lb-pi.