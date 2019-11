Une Toyota Supra manuelle de 1000 chevaux dévoilée au SEMA

Article par Guillaume Rivard

European Auto Group, une compagnie basée au Texas qui se spécialise dans la modification de voitures, a un projet bien spécial qui implique la très japonaise et 100% automatique Toyota GR Supra 2020.

En effet, lorsque l’ingénieur en chef de la voiture chez Toyota a confirmé l’été dernier qu’il n’y aura pas de boîte manuelle, EAG a décidé de passer à l’action pour satisfaire les amateurs déçus.

Résultat : au Salon de la SEMA la semaine dernière, son équipe a présenté la toute première GR Supra manuelle au monde.

On parle ici d’une boîte à six rapports qui provient d’une berline BMW 520d à moteur diesel. Et comme elle a été conçue à la base pour gérer un couple élevé, le propriétaire d’EAG, Art Bartosik, dit être confiant que la transmission puisse encaisser jusqu’à 1 000 chevaux et autant de livres-pied de couple. Voilà encore plus de bonnes nouvelles pour ceux qui rêvent de modifier leur GR Supra!

Rappelons que le modèle de série développe 335 chevaux grâce à un moteur turbocompressé à six cylindres en ligne développé par BMW, qui l’utilise de son côté dans le roadster Z4.

Afin d’accommoder le levier de la boîte manuelle sur la console centrale, EAG a reculé le frein de stationnement et la colonne de boutons juste à droite. La molette et les commandes de navigation, elles, restent intactes puisque le levier n’empiète pas sur leur espace.

« Le repose-genou inclus par Toyota permet même de reposer la main quand on ne joue pas avec le levier », a confié Bartosik au site CarBuzz, tout en ajoutant que la boîte manuelle est très fluide et rend la voiture très facile à conduire.

Les propriétaires de GR Supra qui aimeraient faire remplacer leur boîte automatique à huit rapports par une manuelle peuvent communiquer avec EAG. L’opération coûte 12 000 $US (environ 15 900 $), mais puisque la garantie initiale de Toyota sera annulée par le fait même, il faut aussi prévoir une nouvelle protection.

EAG n’a pas fini de surprendre. La rumeur veut que sa prochaine conversion manuelle soit pour la Ford Mustang Shelby GT500 2020!

