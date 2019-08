Une vedette de la NBA crée la voiture la plus laide au monde

Article par Guillaume Rivard

La marque Infiniti et son ambassadeur vedette, le joueur étoile de basketball Steph Curry des Warriors de Golden State, ont récemment fait équipe pour concevoir la voiture la plus laide au monde… et orchestrer tout un canular!

Curry a invité son meilleur ami Chris « COSeezy » Strachan, fondateur de la compagnie Kick’n It, à participer au tournage d’une publicité et à lui donner son opinion sur un nouveau concept de voiture – le QXzero – qu’il avait mis au point pour incarner le « luxe du futur ».

Après avoir insisté sur la relation particulière qui l’unit à Infiniti et au monde de l’automobile, de même que la « chance incroyable » qu’il a eue de pouvoir créer sa propre voiture et les nombreux « efforts » investis dans ce projet, Curry a levé le voile.

Au lieu de découvrir un véhicule splendide et sensationnel, son ami a plutôt aperçu un vieux GO-4 (un mini-véhicule de services publics à trois roues) complètement transformé et recouvert de panneaux au design aussi affreux que le choix de la peinture utilisée.

Le moteur qui se cache en-dessous est un maigre trois-cylindres de 1,0 litre développant 66 chevaux et jumelé à une boîte automatique à quatre rapports, mais Curry a réussi à lui faire croire que l’engin pouvait filer à plus de 330 km/h!

Le piège a fonctionné pendant plusieurs minutes, démontrant une fois de plus à quel point la naïveté humaine peut être exploitée et tournée en ridicule.

Pour remercier COSeezy de sa participation, Infiniti avait également apporté un vrai véhicule concept sur place, le QX Inspiration dévoilé à Detroit en début d’année. Beaucoup plus intéressant, n’est-ce pas?