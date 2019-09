Une vieille Volkswagen Rabbit GTI vendue plus cher qu’une Golf R neuve

Article par Germain Goyer

Une vieille Volkswagen Rabbit GTI 1983 s’est vendue 33 000 $ US, soit environ 43 748 $ CAN, cette semaine sur le site d’encans en ligne Bring A Trailer. C’est plus qu’une Volkswagen Golf R 2019, qui coûte 42 495$.

L’engouement pour les sportives compactes des années 80 n’est définitivement plus à prouver!

Cet impressionnant exemplaire avait été acquis en 1983 par celui qui la possédait toujours jusqu’à l’enchère. Alors qu’il était pilote au sein des troupes de l’armée américaine en Allemagne, il en est devenu le seul et unique propriétaire. À son retour aux États-Unis en 1984, il a fait transporter la voiture jusqu’à son domicile.

La vente inclut d’ailleurs la feuille descriptive qui se trouvait dans la vitre de la voiture au moment de l’achat. Ce document nous apprend que la voiture coûtait 9 840 $ à l’époque.

De par ses pare-chocs, on reconnaît qu’il s’agit d’une version nord-américaine de la GTI. À cet effet, l’annonce indique qu’elle a été assemblée à Westmoreland en Pennsylvanie. Le toit ouvrant et la climatisation font partie des options dont elle est équipée.

À ce jour, l’odomètre de cette Rabbit GTI affiche un peu moins de 100 000 milles, ce qui correspond à environ 160 000 kilomètres.

Sous le capot se trouve le bloc d’origine, soit un moteur à quatre cylindres en ligne de 1,8 L. Ce dernier est jumelé à une boîte manuelle à cinq rapports.

D’après l’annonce, la voiture aurait été repeinte une fois, et ce, en respectant la couleur d’origine (argenté Diamond). Quant aux sièges en tissu bleu, seul celui du conducteur a été recouvert. On nous assure qu’il s’agissait d’un authentique tissu du constructeur allemand.

Parmi les modifications qui lui ont été apportées, mentionnons les suspensions et le système d’échappement. On note aussi la plaque d’immatriculation personnalisée sur laquelle on peut lire GOLF KRT.

Sur ce même site, une GTI 1984 s’est vendue 18 500 $ US plus tôt cette année. L’odomètre de cette dernière n’affichait que 75 000 milles. Il s’agissait, jusqu’à maintenant, du prix de vente le plus élevé pour ce modèle fort convoité.