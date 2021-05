Une vingtaine de cas actifs de COVID-19 en moins sur le territoire

Le nombre de personnes atteintes de la COVID-19 a diminué de 18 au total à Candiac, La Prairie, Saint-Constant et Sainte-Catherine, entre le 9 et le 11 mai, selon le plus récent bilan de la Direction de santé publique en Montérégie.

Les baisses les plus importantes sont observées à Candiac et Saint-Constant, où huit individus ont respectivement guéri de la COVID-19, tandis que La Prairie et Sainte-Catherine comptent un cas actif de moins chacune. Ailleurs, la situation demeure stable.

Le groupe d’âge le plus touché est celui des 10-19 ans avec 177 individus atteints du coronavirus, suivi des 0-9 ans avec 170.

Les éclosions actives se trouvent majoritairement en milieu scolaire, où on en rapporte 44, puis en milieu de travail où on en répertorie 33.

Bilan des cas par ville

Candiac: 9 (-8)

Delson: moins de 5 (stable)

La Prairie: 12 (-1)

Saint-Constant: 24 (-8)

Sainte-Catherine: 10 (-1)

Saint-Mathieu: aucun (stable)

Saint-Philippe: moins de 5 (stable)