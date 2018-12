Une vingtaine d’entreprises participent à la guignolée de Pro circuit

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

L’entreprise Pro circuit, de Delson, a donné au suivant encore cette année à l’occasion d’une guignolée organisée auprès d’une vingtaine d’entreprises du parc industriel, de ses clients et partenaires. C’est presque le double de l’an dernier.

Au final, l’entreprise a récolté plus d’une cinquantaine de boîtes de dons qui contenaient de la vaisselle, des denrées alimentaires et des couvertures notamment, en plus de 430$ en argent et chèques-cadeaux. Les dons seront partagés entre l’Unité communautaire des mesures d’urgence (UCMU), le Club des copains à Delson et la Maison d’hébergement l’Égide à La Prairie.

«Notre but est de trouver des nouveaux organismes du secteur avec des besoins en dons différents. Cela nous permet de pouvoir donner facilement une seconde vie à plusieurs articles non utilisés du quotidien», explique Mélanie Bisaillon-Varin, directrice marketing chez Pro circuit.

Les compagnies ou organismes intéressés à participer en 2019 peuvent dès maintenant envoyer un courriel à marketing@procircuit.ca pour être ajoutés à la liste.