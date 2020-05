Une visite au Parc Safari dans le confort de son foyer

Il est dorénavant possible de visiter le Parc Safari dans le confort de sa maison grâce à une initiative mise en place par le zoo situé à Hemmingford, qui souhaite amasser des fonds pour soigner ses animaux en contexte de pandémie.

Le public peut choisir parmi plusieurs activités et ainsi vivre l’expérience du Parc Safari de façon virtuelle et interactive via l’application Zoom. Chaque présentation dure une quinzaine de minutes et les participants sont invités à poser des questions aux différents intervenants qui assurent l’animation de l’activité. Il faut débourser de 49,95$ à 84,95$ selon le nombre d’activités choisies pour y assister virtuellement.

Le Parc Safari demeure fermé au public pour une durée indéterminée. D’ici sa réouverture, les quelque 450 animaux du parc sont pris en charge par une équipe de zoologistes, techniciens en santé animale et vétérinaires de la Fondation des amis du Parc Safari. Cette dernière dépend entièrement des revenus des entrées, des événements, des programmes et des ventes sur place pour soutenir financièrement ses opérations. L’argent recueilli sera entièrement versé à la Fondation, précise le Parc Safari. (A.L.B.)

Pour effectuer une réservation, il faut se rendre sur le site Web du Parc Safari https://parcsafari.com/le-parc-safari-a-la-maison

Liste des activités disponibles

Déjeunez avec les lions

Rendez-vous aux tunnels des félins. Vivez cette présentation unique en compagnie du roi des animaux. Vous assisterez à leur petit déjeuner.

Marchez avec Akiak la louve

Prenez une marche avec Akiak notre louve arctique. Découvrez pourquoi les zoologistes ont un lien spécial avec elle.

Donnez la collation des girafes

Découvrez l’Afrique au cœur du Québec grâce à la Terrasse Africa. De ce site d’observation, en compagnie de notre zoologiste, vous pourrez voir les girafes et leur offrir une collation.

Vivez un safari

Ce parcours interactif et immersif est animé par un zoologiste. Il vous permettra de découvrir des animaux d’Eurasie ou d’Amérique du Nord.

Participez au casse-croûte des lions

En après-midi, rendez-vous aux tunnels des félins. Vous donnerez le casse-croûte aux lions.

Rencontrez les nouveau-nés

Chaque semaine, il y a de nouvelles naissances au Parc Safari. Allez à la rencontre de nos bébés dromadaires et peut-être leur offrir le biberon.

Nourrissez les ours noirs

Offrez des fruits aux ours noirs d’Amérique.

Voyez les dieux du ciel en action

Le Parc Safari héberge plusieurs espèces d’oiseaux de proie, dont la buse et le hibou. Ils vous feront la démonstration de leur puissance et agilité.