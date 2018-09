Une voiture autonome impliquée dans un accident. Que s’est-il passé?

Article par Olivier Beaulieu

Les voitures autonomes (VA) sont de plus en plus évoluées et elles effectuent progressivement leur entrée sur les routes de certaines grandes villes américaines de la côte ouest. En Californie et en Arizona, certaines municipalités vont même jusqu’à permettre le déplacement de certaines voitures entièrement autonomes sur des voies publiques. Mais comme bon nombre de nouvelles technologies, les gens sont réticents et les craignent. Alors, lorsqu’il y a un accident impliquant une VA, il fait les manchettes.

La semaine dernière, une Lexus RX 450 h modifiée par Apple pour en faire une VA a été percutée par une Nissan LEAF conduite par un automobiliste humain. Selon le rapport fourni par la multinationale Apple au Département des véhicules motorisés (DVM) de la Californie, l’accident s’est produit dans la région de Silicon Valley alors que la VA tentait de se frayer un chemin pour intégrer la voie publique à partir de la bretelle d’accès. Ayant de la difficulté à se faufiler au travers des automobiles, la voiture VA ne se déplaçait qu’à 1 km/h en attendant l’opportunité de s’intégrer dans sa voie. Probablement distraite par la vérification de son angle mort, le conducteur de la LEAF a percuté le derrière de la VA à une vitesse d’un peu moins de 25 km/h. L’incident s’est produit alors qu’aucune condition météorologique particulière n’a pu diminuer la performance des capteurs.

Le DVM a décidé de ne blâmer ni la VA ni le conducteur de la Nissan LEAF. Cela dit, l’auteur de ce rapport mentionne que la VA a contribué à cet accident de manière involontaire. Le rapport du DVM affirme qu’une VA s’arrêtera dans une situation où l’humain tentera plutôt de se faufiler pour se frayer une place en raison de l’instinct et de l’expérience. Une VA est programmée de manière à ce que les automobilistes prennent tous des décisions rationnelles sans se laisser altérer par les émotions du moment. Cependant, comme vous l’avez sans doute expérimenté lors d’une balade en voiture, la réalité est tout autre!

Lors des simulations en laboratoire, les véhicules assistés sont moins susceptibles de causer un accident, car ils se conforment aux règlements et adoptent toujours une conduite sécuritaire. Mais puisque le comportement humain est imprévisible et qu’il est largement influencé par ses émotions, il est difficile de prévoir ou anticiper certains comportements. La même question revient donc : les voitures autonomes sont-elles réellement plus sécuritaires que les automobilistes?