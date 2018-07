Des usagers du secteur Le Richelain privés d’autobus

Crédit photo : Le Reflet- Archives

Près d’une dizaine de chauffeurs oeuvrant pour le transport en commun du secteur Le Richelain (Candiac, Saint-Philippe et La Prairie) ne se sont pas présentés au travail les 3 et 4 juillet, obligeant l’annulation de six circuits.

C’est la maman d’une utilisatrice qui en a informé Le Reflet. Exo, la nouvelle entité qui gère le réseau de transport métropolitain, a confirmé la nouvelle en fin de journée le 4 juillet.

«On l’a su aujourd’hui, a dit la porte-parole Hélène Arsenault. On a eu comme raison que c’est un manque de ressources de la part du fournisseur.»

Maladie? Démission? Elle n’a pas précisé la raison de l’absence des employés. Néanmoins, la porte-parole n’a pas mâché ses mots au sujet de cette situation qu’Exo juge «innaceptable».

Le transporteur La Québécoise aurait écopé d’une pénalité en vertu de son contrat avec le RTM Le Richelain. Il aurait aussi assuré Exo qu’«il fera tout en son pouvoir pour que ça ne se reproduise pas», a mentionné Mme Arsenault.

Selon elle, les usagers n’auraient cependant pas été laissés en plan bien que certains circuits n’aient pu être desservis. Ils auraient pu prendre un autre autobus qui passe au même endroit à quelques minutes d’intervalle.

Malgré tout, cette situation irrite les usagers.

«Ça fait deux matins que ma fille arrive en retard parce qu’elle n’est pas avertie s’il y aura ou non un autobus, a expliqué Suzanne Martel. Ce matin (le jeudi 5 juillet), je n’ai pas pris de chance et j’ai dû aller la reconduire directement au stationnement incitatif. On encourage la population à prendre les transports en commun. Encore faut-il qu’on puisse s’y fier!»

Plaintes

Retards, pannes, plaintes pour le manque de chauffage ou de climatisation; les utilisateurs du transport en commun à La Prairie et Candiac se plaignent depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux. Et ce n’est pas nécessairement en lien avec l’absence de chauffeurs.

«La semaine passée, à deux reprises, la chauffeuse d’autobus n’a pas pris la voie réservée aux autobus du pont Champlain. Conséquence: on s’est retrouvé en plein trafic», a déploré la dame.

Celle-ci fait souvent des plaintes. «On me fait des suivis, mais c’est rare que ça change quelque chose», déplore-t-elle.

Sur la page Facebook de Coop La Prairie-Candiac, Kamel Kaled reprochait cette semaine «une dégradation totale du transport en commun vers La Prairie et Candiac. On est dans un bus plein sans climatiseur. Pouvez-vous juste opérer le réseau de transport d’une façon convenable ou faire faillite SVP?»

Exo affirme que la majorité des engins sont climatisés, mais qu’«il peut arriver dans certains cas que des autobus de type urbain, sans air climatisé, remplacent les autobus de type autocar lorsqu’un entretien doit être effectué.»

Le contrat du transporteur La Québécoise avec Le Richelain se terminera en décembre. Le processus d’octroi du nouveau contrat n’est pas terminé.

Six circuits touchés

21, 23, 121, 133, 321 et 323