Vaccination contre la grippe dans le Roussillon

Les citoyens du Roussillon pourront se faire vacciner contre la grippe dans trois villes, soit Candiac, Sainte-Catherine et La Prairie. Un total de sept dates sont offertes dans ces trois villes.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSMO) rappelle sur son site Web que le vaccin est offert gratuitement aux clientèles vulnérables, soit les personnes ayant une maladie chronique et celles âgées de 75 ans et plus.

«Ces dernières ont un risque plus élevé de complication, d’hospitalisation et de décès lié à ce virus», peut-on lire.

La première journée de vaccination a lieu à Candiac, au Complexe Roméo-V.-Patenaude, le 7 novembre, de 12h30 à 19h30.

Horaire complet des cliniques de vaccination

Candiac, Complexe Roméo-V.-Patenaude:

7 novembre

12 décembre

Sainte-Catherine, Centre municipal Aimé-Guérin:

27 novembre

28 novembre

La Prairie, Centre multifonctionnel Guy-Dupré:

3 décembre

4 décembre

Candiac, CLSC Katerie:

14 janvier