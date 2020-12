Vague de dons et d’amour pour Haly

Une semaine et demie après la publication de l’article racontant l’histoire de sa meilleure Haleema Rashid dans Le Reflet, la Constantine Véronique Chouinard a reçu près de 8 000$ et plusieurs dons en services.

Afin d’être au chevet de son conjoint, Haly a cessé de travailler et fait l’aller-retour de Lacolle à Longueuil tous les jours. Ce, en plus d’essayer de maintenir une routine normale pour ses cinq enfants, dont trois ont des besoins particuliers.

Sur la page Go Fund Me, le montant est passé de 1 000$ à 5 000$ depuis le 2 décembre. Mme Chouinard a également reçu des dons par la poste ou en personne pour un autre total de 2 500$. Une femme a d’ailleurs fait un don de 2 000$.

«On ne la connait pas du tout. C’est une dame qui a lu l’article et qui a voulu aider», indique Mme Chouinard, touchée. Cette dernière s’est adressée au Reflet au nom de son amie, qui manque de temps et d’énergie en cette période difficile.

En plus des dons en argent, une barbière a offert une coupe de cheveux à Haly et ses enfants avant les Fêtes et un fabricant de jeu de société leur fera aussi un don. C’est sans parler des pompiers de Lacolle, qui lui remettront un panier de Noël, et des membres de Cuisine collective, qui lui ont apporté des repas congelés.

«C’est vraiment plus que ce à quoi on s’attendait», dit Véronique Chouinard.

Entraide et compassion

Au-delà des montants d’argent, c’est une énorme vague d’amour que reçoit Haly de sa famille, de ses amis, mais également de parfaits inconnus.

«Ce n’est pas quelqu’un qui est habitué de recevoir, affirme son amie. Elle ne demande jamais rien, mais elle donne beaucoup. Elle est vraiment surprise, mais très touchée.»

«Elle a la tête tranquille pour au moins les trois prochains mois, ajoute-t-elle. Elle va pouvoir faire des cadeaux de Noël à ses enfants, payer les dépenses comme le gaz, le stationnement, l’épicerie…»

L’état de Carl

Au début de décembre, le conjoint d’Haly, Carl, était sous sédation et ne devait pas sortir de l’hôpital avant plusieurs mois. Il était également entièrement paralysé du côté gauche de son corps.

À ce jour, l’état de Carl «évolue un peu, mais pas au niveau des poumons», soutient la Constantine. Il est toujours sous respirateur.

«Ils ont essayé quelques fois de lui enlever, mais sa respiration n’était pas assez correcte», relate-t-elle.

Les médecins ont donc déclaré qu’il n’y avait plus rien à faire.

«Ils attendent qu’Haly donne le OK pour le débrancher. Mais là, Carl est lucide. Il est conscient… Elle n’est pas capable de le laisser aller» ajoute-t-elle.

La mère de famille a entamé des procédures afin d’avoir un deuxième avis médical.