Variants de la COVID-19 : « C’est une course contre la montre », soutient Christian Dubé

Alors que huit cas du variant britannique de la COVID-19 ont été confirmés dans la région métropolitaine de Montréal, le ministre de la Santé Christian Dubé assure que le gouvernement, bien qu’inquiet, est «très très très vigilant». «C’est une course contre la montre. On veut retarder le plus longtemps possible la présence du nouveau variant.»

Trois stratégies sont ainsi mises en place par le gouvernement pour surveiller l’arrivée et la propagation des variants, à commencer par limiter la contagion en général. «C’est pour ça qu’il faut demeurer très prudent dans le déconfinement», a précisé le ministre, en point de presse vendredi.

La Santé publique met également tous les efforts pour trouver les cas de variants, les isoler et en faire le traçage. De plus, un séquençage est effectué sur une proportion des tests positifs de COVID-19.

«Ces deux stratégies étaient déjà en place pour détecter l’émergence de variants, a explique le directeur national de Santé publique, le Dr Horacio Arruda. Dès avril 2020, on a mis en place une capacité de séquençage, qui était d’environ 3%. Dans le contexte actuel, on a augmenté les investissements. On est actuellement à 8,5% et on vise 10% des échantillons qui seront testés.»

«Le séquençage, c’est comme tester l’ADN du virus.» – Dr Horacio Arruda

Le séquençage, qui prend entre 8 et 10 jours et est effectué au laboratoire de santé publique du Québec, est la seule façon de détecter les nouveaux variants.

Quand de nouvelles souches, comme le variant britannique, ont été identifiées, le criblage est alors utilisé. Le test de PCR (test de réaction en chaîne de la polymérase) peut ainsi être adapté à un variant en particulier.

«Les tests de criblage ont déjà commencé et on va les intensifier, a précisé le Dr Arruda. Ces tests seront bientôt rendus disponibles dans plusieurs régions, en particulier la région métropolitaine.»

Le ministre Dubé a par ailleurs confirmé qu’aucune souche des variants du Brésil ou de l’Afrique du Sud n’a été détectée jusqu’à maintenant dans la province.

Dépistage au moindre symptôme

«Avec l’arrivée des nouveaux variants, il est encore plus important d’aller se faire dépister au moindre symptôme, a rappelé Christian Dubé. Plus on dépiste nos cas positifs rapidement, plus on est en mesure de les tracer. C’est comme ça qu’on va arriver à contrôler la propagation du virus.»

Doses de vaccin attendues

Le ministre Dubé a par ailleurs tenu à informer les Québécois que si la province est prête à vacciner massivement, les doses se font attendre du fédéral. «On était bien parti mais là, on ne vaccine presque plus», a déploré le ministre.

Les centres de vaccination et leur personnel sont ainsi prêts à poursuivre l’opération.

«C’est un peu comme si on avait une voiture neuve, bien réglée, puissante et solide, mais qu’on n’avait pas d’essence», a imagé M. Dubé.

Le ministre a assuré que dès que les doses seront reçues – d’ici le 31 mars, promet Ottawa –, la vaccination redémarrera à grande vitesse, à commencer par les résidences pour personnes âgées.

«Le vaccin c’est l’espoir, mais les autres mesures marchent aussi, a par ailleurs tenu à rappeler le Dr Arruda. Ce n’est pas parce que le vaccin s’en vient qu’il faut relâcher les autres mesures parce que ce serait dangereux. C’est la somme de tous nos efforts, de toutes les mesures qui va nous permettre de nous rendre à une couverture vaccinale importante et de mettre ça derrière nous.»

Situation encourageante dans les résidences

Christian Dubé s’est par ailleurs dit encouragé par la réduction importante du nombre de CHSLD et de résidences privées pour aînés (RPA) aux prises avec des éclosions importantes de COVID-19. «Le nombre d’éclosions est en baisse régulière depuis au moins deux semaines.»

«On sait que ç’a vraiment été notre problème lors de la première vague alors c’est très encourageant cette tendance-là.»