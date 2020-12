VIDÉO – Delson installe un afficheur de vitesse en vue de travaux

La Ville de Delson a installé un afficheur de vitesse sur la rue Saint-Laurent, aux limites de la Ville de Sainte-Catherine, près de la rue Languedoc.

Les automobilistes circulant en direction est sont ainsi informés de la vitesse à laquelle ils circulent sur cette artère où la limite est établie à 40 km/h.

La mission première de ce panneau qui a coûté 8 500$ est de sensibiliser les conducteurs à respecter la limite de vitesse. Mais il a une utilisation supplémentaire. Il permet également d’accumuler des données sur le passage des véhicules grâce à son système électronique. C’est d’ailleurs pour cette raison que Delson l’a installé à cet endroit.

«La Ville compte effectuer des travaux de réfection sur cette artère en 2021 et nous sommes présentement à effectuer des calculs de circulation et des moyennes de vitesses dans le cadre de la conception de nos plans et devis pour ce contrat», explique Aubert Gallant, directeur général de la Municipalité, à la question du Journal.

M. Gallant n’était cependant pas en mesure de donner plus de détails pour le moment, puisque le projet doit être annoncé dans le cadre du dévoilement du budget de la Ville qui sera présenté le 15 décembre.

Par ailleurs, les plus récents chiffres sur le nombre de véhicules qui passent quotidiennement sur cette artère sont inconnus.

«Nous sommes à comptabiliser le tout, car les derniers comptages avaient eu lieu en 2017», ajoute le directeur général.

Une préoccupation

La circulation sur cette portion de la rue Saint-Laurent à Delson préoccupe les élus depuis un moment. En juin 2018, ils ont autorisé le prolongement de la piste cyclable pour sécuriser les déplacements à vélo et favoriser une circulation locale seulement. Ils avaient refusé d’interdire le stationnement de l’autre côté de la rue même si cet aménagement réduisait les voies de circulation pour décourager les automobilistes de passer par là.

«Près de 70 à 75% est un trafic de transit. On souhaite que les gens de Sainte-Catherine descendent les rues perpendiculaires pour aller prendre la route 132», avait dit le maire Christian Ouellette en séance du conseil municipal.

La Ville envisageait de construire un trottoir du côté nord en complément à celui déjà construit sur la portion du territoire de Sainte-Catherine, de modifier la géométrie et l’éclairage du boulevard Saint-Laurent, ainsi que procéder à la réfection des infrastructures souterraines. Ces travaux étaient conditionnels à un règlement d’emprunt. Ils n’ont pas eu lieu à ce jour, selon nos informations.

Afficheur de vitesse mobile

La Ville de Delson dispose d’un autre afficheur de vitesse. Celui-ci est installé sur une remorque, donc il peut être déplacé au besoin. Elle l’a acheté en 2019.