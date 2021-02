VIDÉO – Des accidents provoquent plusieurs bouchons sur les autoroutes 15 et 30

Des collisions et sorties de route, jumelées aux conditions météorologiques difficiles, provoquent plusieurs bouchons dans le secteur des autoroute 15 et 30, à la hauteur de Candiac, Delson et Saint-Constant, ce 2 février.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), un premier accident mineur entre deux véhicules aurait eu lieu sur l’autoroute 15, à Candiac, dans la voie de service à la hauteur du km 42. Toutefois, Québec 511 rapporte plutôt que l’accident impliquait quatre véhicules et deux camions dans ce secteur. L’événement survenu peu après midi serait terminé.

La SQ ajoute qu’une autre collision, cette fois entre un camion lourd et un véhicule, aurait également eu lieu deux kilomètres plus loin, à la hauteur de Delson. Elle n’est toutefois pas en mesure d’expliquer les circonstances exactes de l’accident. Une voie sur deux est fermée actuellement, selon Québec 511.

Toujours selon celui-ci, l’autoroute 30 ouest à Saint-Constant est complètement fermé entre la route 209 et l’autoroute 730, où «au moins trois sorties de route impliquant des véhicules lourds» se sont produits.

Les conditions routières sont difficiles partout dans la région. Météomédia a émis ce matin un avertissement de tempête hivernale. Le secteur est à éviter.

Plus de détails à venir.