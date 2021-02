VIDÉO – Des aînés d’une résidence à La Prairie s’amusent lors d’une fête des neiges

Une activité hivernale a eu lieu à la résidence Alizéa à La Prairie sous le thème de la guerre des tuques, le vendredi 5 février.

Les organisateurs de la fête des neiges se sont assurés de respecter les consignes sanitaires et les résidents ont célébré de leur balcon, font-ils savoir.

Animation et musique assurées par DJ Norm, canons à air fournis par la compagnie Produlik propulsant des tuques et balles de neige ainsi que forts de neige et de glace étaient au programme pour divertir les aînés. Ceux-ci ont ainsi pu danser tout en appréciant la présence d’une mascotte.

«La guerre des tuques nous a permis de démontrer à quel point l’ambiance à notre résidence est empreinte de créativité et de plaisir partagé», souligne la directrice de l’établissement, Nathalie Poupart en remerciant la technicienne en loisirs, Marie-Ève Couture-Belisle pour «l’originalité des activités».

Elle ajoute que l’événement sera remis l’an prochain et sera bonifié.