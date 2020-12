VIDÉO – Des entrepreneurs de la MRC de Roussillon racontent leur année 2020

La MRC de Roussillon a donné la parole à cinq entrepreneurs sur son territoire afin de résumer l’année particulière qu’a été 2020 pour eux. Le tout a été publié dans une vidéo sur les réseaux sociaux.

«Je venais juste d’ouvrir mon café avec le rêve de rassembler les gens», raconte Karolane Perron, propriétaire du Café l’apostrophe à Delson.

Frédéric Côté, directeur général du Complexe le partage, à La Prairie et Saint-Constant, se souvient qu’«au moment où la demande d’aide alimentaire explosait», le nombre d’employés œuvrant pour l’organisme est passé de 38 à 3.

Pour Yoursa Jamaleddine, de l’entreprise manufacturière de couscous Les produits Zinda à Candiac, la situation causée par la pandémie était du jamais vu en 20 ans.

«Les trains n’arrivaient plus. On manquait de blé», se remémore-t-elle.

En février, Patrice Lemieux, propriétaire du magasin Squad Cycles à La Prairie, a acquis un nouveau local. Il dit s’être demandé dans quoi il s’était embarqué, alors que la province se préparait déjà à une deuxième vague de COVID-19.

«En mars, on a vraiment été pris de court. Tout à coup, la première chose à gérer, c’est l’émotion.» -Christian Ouellette, préfet de la MRC et maire de Delson

Les larmes ont été au rendez-vous du côté de Josée Mailloux, propriétaire du Notre Gym à Châteauguay.

«À voir mon gym vide, j’ai braillé souvent. L’arc-en-ciel, je l’avais pas mal de travers dans la gorge», confie-t-elle.

Se relever

Les entrepreneurs n’ont pas baissé les bras.

«Je me suis dit: Okay, il faut travailler plus fort!» souligne Mme Perron.

«On a dû piler sur notre orgueil pour survivre», admet quant à lui M. Lemieux.

Christian Ouellette, préfet de la MRC et maire de Delson, rappelle que «tout le monde s’est mis en mode solutions». Le mot d’ordre est devenu de faire de son mieux, de garder la tête froide et de travailler en équipe chez Les produits Zinda. L’entreprise a terminé l’année en croissance, avec des postes à combler.

Puis, du côté de Notre Gym, le contact s’est conservé avec les clients virtuellement. Malgré la fatigue, les employés du Complexe le partage ont commencé la livraison pour les aînés qui ne pouvaient pas sortir, avec le sourire.

Les cinq entrepreneurs terminent avec le souhait que l’achat local ponctue la période des Fêtes, qualifiant les sous investis dans des commerces d’ici comme un cadeau «de nous, à nous».