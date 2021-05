VIDÉO – Deux maires se démarquent aux Assises de l’UMQ

La mairesse de Sainte-Catherine Jocelyne Bates a été honorée lors du gala mérite Ovation municipale de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), le 13 mai, dans le cadre des Assises de celle-ci. De son côté, le maire de Candiac Normand Dyotte était présent afin de mettre en lumière des projets environnementaux.

Mme Bates a reçu un hommage pour ses 30 ans à un poste électif en politique municipale. La soirée qui s’est tenue virtuellement visait également à souligner 13 projets municipaux.

Participation du maire de Candiac

Normand Dyotte a quant à lui participé aux Assises en tant que panéliste à l’atelier sur le thème Climat – problème mondial, solutions municipales. Des projets menés par des Villes jouant un rôle de leader en matière de lutte contre les changements climatiques, dont Candiac, ont été présentés.

La participation de la Municipalité au projet Villes-vitrines de la Convention mondiale des maires pour le climat et l’énergie (CMMC) au Canada et la création de la division de la Transition écologique et de l’innovation, ainsi que d’autres actions prises par Candiac ont été soulignées.

Par la même occasion, M. Dyotte informe les citoyens par voie de communiqué de l’adoption de la déclaration d’engagement uni pour le climat, initiée par l’UMQ.

Cette dernière «vient renforcer notre engagement de faire de la lutte et de l’adaptation aux changements climatiques une priorité dans notre prise de décisions et nous encourage à poursuivre nos efforts en ce sens. La Municipalité continuera ainsi à agir et à poser des gestes concrets pour répondre au défi climatique afin d’assurer la qualité de vie de nos citoyens et le bien-être des générations actuelles et futures», dit-il.