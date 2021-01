VIDÉO – Deux suspects recherchés pour l’incendie d’un véhicule à Saint-Constant

La police recherche deux individus en lien avec l’incendie criminel ayant détruit sept véhicules dans le stationnement d’un immeuble à logements de la montée Saint-Régis à Saint-Constant, le 9 octobre en soirée. Les suspects visaient un véhicule, mais les flammes se sont propagées à six autres au passage.

Selon le fil des événements rapporté par la Régie intermunicipale de police Roussillon le 14 décembre, un homme habillé d’un chandail gris et d’un pantalon noir est sorti du côté passager d’un véhicule de marque Kia Soul datant de l’année 2010 environ, puis s’est dirigé vers une Mercedes stationnée.

Il y a déversé une substance inflammable et a allumé un incendie, indique la police. Le suspect est parti en courant et a embarqué dans le véhicule dans lequel un conducteur l’y attendait pour partir rapidement.

Quiconque ayant de l’information au sujet de cet événement est prié de communiquer avec le sergent-détective André Fluet au 450 638-0911, poste 433 ou de façon anonyme et confidentielle au poste 777. Il est aussi possible de transmettre des informations de façon confidentielle via l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou en effectuant un signalement en ligne à echecaucrime.com