VIDÉO – Émile Bilodeau donne deux concerts dans les rues à La Prairie

L’auteur-compositeur et interprète Émile Bilodeau s’est produit en concert ambulant à La Prairie deux fois plutôt qu’une cette semaine.

Accompagné de sa guitare et d’un claviériste, il a visité les quartiers du Christ-Roi, du Vieux-La Prairie, de La Citière et de La Clairière, le 5 août. Il a rendu la pareille à ceux de la Bataille, de la Magdeleine, de la Briqueterie et de la Milice le lendemain.

Citoyens, cyclistes et automobilistes ont pu être témoins de son passage à basse vitesse dans le cadre de la programmation des «Arts de la rue». Cette nouveauté du Service des loisirs vise à animer la Ville pendant les soirs d’été, tout en respectant les mesures de distanciation sociale.

«C’est rafraîchissant», a témoigné un Laprairien, croisé le premier soir, qui ignorait cette initiative.