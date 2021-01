VIDÉO – Engouement pour le Snowdog

Le Centre nautique de Beauharnois a adopté le Snowdog cette année, un mode de transport tout-terrain qui fait fureur, selon Eric Lamontagne.

« Le véhicule est en rupture de stock. On en avait 10 à vendre et on les a tous vendus. J’aurais pu en vendre 50. Ça s’envole comme des petits pains chauds ! » lance l’homme qui exploite l’endroit autrefois connu comme la pourvoirie Chez Pancho Paradis du pêcheur en bordure du lac Saint-Louis à Beauharnois. Ce, avec sa conjointe Sabrina Ouellet et sa mère Lyne Descheneaux.

Le Snowdog est originaire de Russie. Il s’agit d’un engin motorisé muni de chenilles qui peut tirer un traîneau ou autre chose sur la glace ou dans un sentier l’été. « C’est plus fait pour la neige mais c’est quatre saisons », précise M. Lamontagne.

Sa vitesse maximale est de 30 km/h. « Debout dans un traîneau, c’est en masse ! » lance-t-il en riant.

Le modèle compact se détaille autour de 4000 $ et le modèle standard mieux équipé environ 5500 $. Selon lui, il s’est vendu environ 500 unités au Québec l’an dernier.

« Comme les choses vont très, très bien, la compagnie est en développement. Il y a de nouveaux modèles qui s’en viennent l’année prochaine. Ils seront plus complets. Il n’y aura plus de toile sur le moteur. Ça va être rigide », fait part Eric Lamontagne.

Le Centre nautique de Beauharnois fait partie d’une dizaine de distributeurs du produit de Powersource au Québec. Il en a acquis pour ses besoins mais aussi pour les offrir en location. « On veut faire connaître la machine et développer la vente », note M. Lamontagne.

Pêche sur glace

Le Centre nautique de Beauharnois poursuit la tradition de la pêche blanche sur le lac Saint-Louis. À l’endroit où il se situe, le plan d’eau gèle rapidement et en profondeur. Ce, grâce à une île placée devant qui freine le courant et les vagues. « L’année passée la saison a duré huit semaines. La glace peut atteindre 40 pouces, ce qui permet de prolonger l’activité jusqu’à la mi-mars », explique Eric Lamontagne.

La saison 2021 a commencé le samedi 23 janvier. « On a seulement une semaine de retard par rapport à l’an passé. La glace a 14 pouces d’épaisseur », indique-t-il. « Les gens peuvent venir en bulles familiales louer des cabanes. On s’est bien équipé en partenariat avec le gouvernement pour que tout soit fait de la bonne façon », assure l’homme d’affaires.

Il a rendu hommage aux propriétaires précédents. « Ce serait vraiment bien de profiter de l’occasion pour mentionner et remercier tout le travail que Pancho (André Guérin ) et sa femme Jacqueline ont fait pour la communauté au fil des ans pour garder la pêche sur glace dans le coeur des gens de la région. Ils partent à la retraite bien méritée, contents d’avoir trouvé des gens qui poursuivent l’essence de leur entreprise », exprime Eric Lamontagne.