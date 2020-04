[…] VIDÉO – Hommage aux anges gardiens : une vingtaine d’autobus devant les hôpitaux de Longueuil […]

Une vingtaine d’autobus ont défilé sur le boul. Jacques-Cartier et se sont immobilisés devant l’hôpital Pierre-Boucher, lundi à 20h30. Des chauffeurs du Réseau de transport de Longueuil (RTL) ont bruyamment exprimé leur gratitude à l’égard du personnel de soins – ceux que l’on nomme désormais les «anges gardiens» – qui travaille avec acharnement depuis les premières heures de cette pandémie.

Les chauffeurs – ils étaient plus d’un par autobus – ont klaxonné, puis sont sortis et ont applaudi le personnel de l’hôpital Pierre-Boucher. D’autres citoyens étaient aussi sur les lieux pour souligner le travail des membres du réseau de la santé de Longueuil.

Du personnel de l’hôpital est sorti pour entendre la petite manifestation, des lumières de cellulaire se balançaient dans les fenêtres de l’hôpital et des lumières clignotaient dans certaines chambres.

Le personnel soignant de l’hôpital Charles-LeMoyne n’a pas non plus été oublié; un convoi similaire s’est formé devant le centre hospitalier de l’arr. de Greenfield Park. En tout, ce sont 50 chauffeurs qui se sont mobilisés.

Le chauffeur Pierre Verdoni est à l’origine de cette initiative.

«Je voulais montrer que nous sommes tous dans le même bateau et que nous nous battons tous pour la même bataille», mentionne-t-il au Courrier du Sud.

La conjointe de M. Verdoni est infirmière à l’Hôpital de Montréal pour enfants du Centre universitaire de santé McGill.

«Des collèges et elle-même me disaient que ces gestes-là, faits par des pompiers et policiers, leur donnent le boost dont ils ont besoin. Elles ne se sentent pas seules dans cette histoire», relate-t-il.

Il était donc naturel que des chauffeurs du RTL fassent de même, selon M. Verdoni. «Nous sommes aussi un service essentiel, qui va en aider un autre. Nous transportons des employés de la santé sur une base régulière. Comme le dit M. Legault, ce sont nos anges gardiens.»