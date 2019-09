[VIDÉO] Il dort au volant de sa Tesla… sur l’autoroute!

Article par Agence QMI

Par Michaël Labranche

Un conducteur d’une voiture de marque Tesla a été pris en flagrant délit, dimanche, alors qu’il dormait derrière le volant sur une autoroute du Massachusetts.

La scène a été filmée par Dakota Randall, un autre automobiliste qui a conduit au côté du contrevenant pendant environ une minute. Il a publié la vidéo sur Twitter.

«Il avait mis le pilote automatique à 55-60 milles par heure», a-t-il dit à NBC Boston.

Some guy literally asleep at the wheel on the Mass Pike (great place for it).

Teslas are sick, I guess? pic.twitter.com/ARSpj1rbVn

— Dakota Randall (@DakRandall) 8 septembre 2019