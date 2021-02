VIDÉO – La MRC de Roussillon encourage les étudiants à persévérer

Les maires et mairesses des municipalités de la MRC de Roussillon lancent le message «On n’lâche pas!» aux jeunes de la région dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, qui ont lieu du 15 au 19 février. Elle souhaite encourager les étudiants, «surtout en ces temps difficiles», en raison de la crise sanitaire qui a un impact sur les jeunes plus vulnérables.

Une vidéo contenant les messages d’encouragement des maires et mairesses a été diffusée à l’occasion de la campagne nationale.

«Il n’y a pas de recette magique qui puisse garantir la réussite éducative ni de chemin unique vers la motivation. Mais la résilience, la capacité d’adaptation et la confiance en soi sont des ingrédients qui favorisent le développement et l’engagement scolaire», souligne Christian Ouellette, préfet de la MRC de Roussillon et maire de Delson.

La MRC partage qu’elle soutient les acteurs interpellés par la lutte au décrochage scolaire depuis plusieurs années. La campagne «rappelle que nous avons tous un rôle à jouer dans la persévérance scolaire des jeunes, de la petite enfance jusqu’à l’âge adulte», fait-elle part dans un communiqué.

De son côté, Lise Poissant, présidente du Comité territorial de développement social de Roussillon (CTDSR) et mairesse de Saint-Mathieu, affirme que contribuer à la réussite éducative et sociale est une des priorités de la MRC.

Autre initiative

Pour tout l’Ouest de la Montérégie, l’organisation Concertation Horizon tiendra une session de travail le 19 février avec des promoteurs et partenaires engagés auprès des jeunes. Elle offrira un accompagnement allant de l’idéation à la mise en œuvre de projets, tout en identifiant des leviers financiers pour les réaliser. Le tout vise à améliorer la santé mentale des jeunes de la région.