VIDÉO – La piste cyclable du pont Samuel-De Champlain vaut le détour

Le nouveau pont Samuel-De Champlain est doté d’une piste multifonctionnelle qui ne représente pas seulement un moyen de passer de la Rive-Sud à Montréal à pied ou à vélo. C’est, en soi, une destination qui vaut le détour.

J’ai profité de la belle matinée du vendredi 31 juillet pour aller voir cette nouvelle structure. Caméra fixée aux guidons de ma bicyclette, j’y ai accédé par l’Île des Soeurs. D’entrée de jeu, la largeur de la piste m’a enchanté. L’espace ne manque pas pour permettre aux cyclistes et piétons circulant dans les deux directions de cohabiter en toute sécurité.

Personnellement, je n’ai pas éprouvé le stress qui m’assaille sur la piste du pont Jacques-Cartier beaucoup plus étroite et ponctuée de nombreux obstacles.

La vue à partir du pont Samuel-De Champlain est époustouflante. Du côté du fleuve Saint-Laurent, on s’entend. Pour en profiter, les concepteurs ont prévu trois sites d’observation. À ces endroits, la piste s’élargit en demi-cercle et permet aux passants de s’immobiliser pour apprécier le spectacle.

J’ai croisé Richard Gagnon à l’un de ces points d’observation. Son appréciation de la piste ? « Merveilleux », il a dit avec un pouce en l’air.

Pour assurer la sécurité, la limite de vitesse est fixée à 20 km/h et des téléphones bleus réservés aux appels à l’aide sont disposés à intervalles réguliers.

De Châteauguay

Pour atteindre le pont Samuel-De Champlain, j’ai emprunté la piste entre le Récréo-Parc et le dit pont. Une piste de 11 km à l’écart des voitures également très agréable. Des grands bouts, on peut voir la Voie maritime et la Rive-Sud d’un côté et le fleuve de l’autre, avec les gratte-ciels de Montréal. Des arbres assurent de l’ombre à profusion.

À noter qu’il faut faire un détour cet été pour accéder au Récréo-Parc. Le pont habituel est en chantier.