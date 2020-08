VIDÉO – Les attraits de la région utilisés pour recruter de nouveaux médecins

Le CISSSMO a préparé quatre capsules vidéos pour présenter les attraits de ses quatre MRC à des potentiels futurs médecins.

Celles-ci sont tournées en collaboration avec des médecins du Suroît, du Haut-Saint-Laurent, de Vaudreuil-Soulanges et des Jardins-Roussillon. Elles permettent d’explorer les Groupes de médecine familiale du territoire et présenter les attraits des différents secteurs. Ce qui permet de présenter la région sur son plus beau jour en plus de soutenir la communauté. Une initiative qui remplace les visites des GMF organisées aux résidents en médecine qui doivent choisir un lieu de pratique.

26 nouveaux médecins en 2019-2020

Désormais près 80 % de la population du CISSSMO a accès à un médecin de famille. Le CISSSMO a toujours comme objectif d’offrir un médecin de famille à un maximum de citoyens.

En 2019-2020, 26 nouveaux médecins ont choisi de pratiquer sur le territoire de la Montérégie-Ouest.