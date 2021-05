VIDÉO – Les véhicules lourds dans la mire des policiers et contrôleurs routiers

À l’aube du congé de la fête des Patriotes et alors que s’amorce la saison chaude et celle des travaux routiers, une campagne de prévention visant les véhicules lourds est mise en place par la Sûreté du Québec et Contrôle routier Québec.

« Il est important de faire de la prévention. On sait que ça fonctionne. Même si le volume de voitures et de camions sur la route ne cesse d’augmenter, le nombre d’accidents est constamment à la baisse », explique Audrey-Ann Bilodeau de la Sûreté du Québec.

Cependant, la situation des camions lourds demeure préoccupante. En 2020, un décès sur quatre est survenu dans une collision impliquant un véhicule lourd. Il est question d’autobus scolaire, d’autobus, de minibus, de tracteur routier, de camion, de véhicule-outil et de véhicule d’équipement. C’est une hausse de 6 % par rapport à 2019.

« Deux causes attirent particulièrement notre attention. La vitesse, car de mars à septembre 2020, la proportion d’accidents mortels ou graves pour lesquels la vitesse a été ciblée comme facteur contributif représente 32 % soit près d’un accident mortel ou grave sur trois; ainsi que le non-port de la ceinture de sécurité. La proportion de conducteurs ou de passagers décédés qui ne portaient pas la ceinture de sécurité est passée de 20,9 % en 2019 à 34,6 % en 2020 », explique Marie-Josée Michaud, agente aux relations publiques et prévention, contrôleuse routière.

Activité de prévention

Tôt mardi les agents de la Sûreté du Québec et ceux du Contrôle routier de la Société de l’assurance automobile du Québec se sont concertés dans une importante campagne de prévention. « Afin de diminuer la surreprésentation de ces véhicules au bilan des collisions, la Sûreté du Québec souhaite bonifier les interventions des policiers avec la collaboration des contrôleurs routiers auprès des véhicules lourds », disent les deux intervenantes.

Sachant que 80 % des collisions étaient liés aux comportements, il serait facile de les éviter. « Pour ce qui est des conducteurs de véhicules lourds, Contrôle routier Québec porte une attention particulière à plusieurs comportements pouvant mener à des collisions tels que la fatigue au volant, la vitesse, la distraction et le non-port de la ceinture de sécurité », plaide Marie-Josée Michaud.

Parmi les moyens utilisés pour intercepter les conducteurs négligents, on utilise un autobus spécialement nolisé à bord duquel prennent place des agents des deux corps de sécurité. « Nous sommes placés en hauteur, alors la technique est de rouler moins vite que les véhicules lourds qui peuvent alors nous dépasser. Nous observons les comportements. S’ils sont au cellulaire, s’ils portent la ceinture. Lors d’une infraction, nos intercepteurs roulent à 500 mètres devant l’autobus et reçoivent notre signal. Ils peuvent alors intercepter le camionneur de manière sécuritaire », explique le sergent Jean-François Huot, responsable du module de soutien en sécurité routière.