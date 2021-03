VIDÉO – Pierre Hébert remporte un Olivier

L’humoriste résident de Candiac Pierre Hébert a été honoré lors du Gala des Olivier qui récompense les artisans de l’humour au Québec, le 21 mars. Il est reparti avec une statuette dans la catégorie Numéro de l’année pour Ode à la vie.

Il s’agit du cinquième Olivier en carrière pour l’artiste. À l’occasion de ses remerciements, il a confié que le numéro pour lequel il a été couronné en est un «significatif».

«C’est un numéro qui parle d’à quel point j’ai peur de la mort, parce que j’aime la vie», a-t-il détaillé.

Pierre Hébert a également remercié ses parents, sans qui il ne ferait pas d’humour dans la vie.

«Je ne compte pas le nombre de fois, dans mes débuts, où j’ai appelé mes parents parce que je n’avais pas d’argent pour payer mon loyer ou mes factures. Chaque fois, ils me donnaient de l’argent et ne m’ont jamais rien demandé de rembourser», a-t-il partagé en racontant que plus tôt dans la semaine, son père était attristé, puisque sa télévision ne fonctionnait pas pour écouter le Gala.

À la blague, l’humoriste lui a dit qu’il l’appellerait le premier s’il gagnait.

Félicité

Le Gala ComediHa!, où Pierre Hébert a présenté son numéro gagnant en 2019, a félicité l’humoriste ainsi que les auteurs Félix Turcotte, Martin Vachon et Dominic Sillon qui ont contribué à l’écriture d’Ode à la vie.

L’équipe radio du Candiacois, Les Fantastiques, lui ont également exprimé ses félicitations sur les réseaux sociaux.

Quant à Pierre Hébert, il se dit heureux de son prix au lendemain de la réception de son Olivier, rapporte son agente Guylaine Boisjoli au Reflet.