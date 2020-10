VIDÉO – Réserviste chez les Cobras, il remporte le championnat

Daniel Andres Silgado-Medina ne devait pas jouer au baseball cet été. Le joueur d’âge midget AA est si talentueux qu’il a joué les séries avec les Cobras du Roussillon et contribué à leur conquête du titre de champions dans la Ligue de baseball junior AA du Québec.

«Un jour, il y a quatre mois, je me pratiquais au parc Leblanc à Saint-Constant quand Luc Moquin, directeur général des Cobras, m’a vu et recruté», raconte l’adolescent de 17 ans.

Le jeune baseballeur de Saint-Constant s’y trouvait pour garder la forme pendant l’été. Il joue normalement au baseball aux États-Unis, puisqu’il étudie au Wellington High School, à Wellington, une petite ville située en Floride, près de West Palm Beach. Ses dernières études au Québec remontent à il y a six ans.

«Le contrat de travail de mon père dans le domaine de l’agriculture fait en sorte qu’il travaille six mois par année ici et l’autre six mois en Floride, raconte-t-il. Toute notre famille vit là-bas avec lui pendant l’hiver et on va à l’école aux États-Unis.»

Courtisé, Daniel Andres Silgado-Medina s’est laissé tenter par l’aventure avec les Cobras midget AA. À la fin de sa saison, il s’est joint à titre de réserviste aux Cobras junior AA, jouant 3 matchs du calendrier régulier et les 12 parties des séries jusqu’à la conquête du titre par Roussillon. Normalement, il n’aurait pas pu, puisqu’il serait retourné sur les bancs d’école aux États-Unis.

«En raison de la COVID-19, je suis mes cours de façon virtuelle», explique-t-il.

Reprise du baseball en Floride ?

Le départ pour la Floride des siens et lui est prévu au début novembre, où il continuera d’étudier à distance, puisque cet état américain est le plus touché par la pandémie. Quoi qu’il en soit, Daniel Andres Silgado-Medina n’est pas malheureux de son passage chez les Cobras.

«Je suis vraiment content d’avoir pu jouer», dit-il.

Il espère toutefois revenir au jeu en Floride, si le gouvernement permet la reprise du baseball, dans le but avoué de faire carrière.

«C’est ma dernière année au secondaire et j’espère me faire remarquer pour obtenir une bourse et poursuivre des études collégiales aux États-Unis tout en jouant au baseball», confie-t-il.

«Je veux être joueur professionnel.» – Daniel Andres Silgado-Medina

Aussitôt son année scolaire terminée, en juin, l’adolescent reviendra au Québec avant de repartir quelques semaines plus tard pour participer au tournoi international de la World Cup des 18 ans, à Miami, en juillet.

«Il a un très, très, très bon gant»

Daniel Andres Silgado-Medina a obtenu une moyenne au bâton de ,385 avec les Cobras junior AA, cet été. En défensive, il a réalisé ,895. L’arrêt-court est particulièrement fier de son jeu défensif.

«Il a un très, très, très bon gant, confirme l’entraîneur-chef des Cobras junior AA, Éric Cadieux, à son sujet. Il est talentueux pour son âge.»

Au marbre, «c’est un jeune qui est capable de frapper des deux côtés de la plate, ce qui est rare, et il est très constant», enchaîne-t-il.

Bon technicien, le Constantin pratique beaucoup.